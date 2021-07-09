111 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

Большая часть болеет в форме ОРВИ Фото: Татьяна РЯБОВА

За сутки 9 июля в амурской области зарегистрировано 111 новых случаев COVID-19. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, 68 человек болеют в форме ОРВИ (61%), 37 – в виде пневмонии (34%), 6 - в бессимптомной форме (5%).

Темп прироста за последние сутки составляет 0,4 %, показатель заболеваемости составляет 3193,08 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 24 965 случаев.

Всего обследовано на COVID 1 054 060 человек, в том числе за последние сутки – 2 980.