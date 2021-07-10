В Приамурье зарегистрировали еще 115 заболевших COVID-19

На сегодняшний день на COVID-19 обследовали 1 057 106 человек Фото:@minzdravamur

В Амурской области продолжается рост числа заболевших коронавирусом. За последние сутки в Амурской области выявили еще 115 случаев. Темп прироста - 0,5 %.

У 75 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (65%), у 40 – в виде пневмонии (35%), сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

За все время эпидемии в регионе зафиксировали 25 080 случаев, показатель заболеваемости составляет 3207,79 на 100 тысяч населения.

На сегодняшний день на COVID-19 обследовали 1 057 106 человек, в том числе за последние сутки - 3 046.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, Роспотребнадзор настоятельно рекомендует выполнять основные меры профилактики: по возможностью воздержаться от посещения общественных мест, использовать маски и другие средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом после прогулок и общения с посторонними людьми, а также избегать контактов с людьми, которые имеют признаки ОРВИ.

Также надзорный орган напоминает о правилах поведения в том случае, если у вас есть подозрения на коронавирус. При появлении каких-либо симптомов стоит остаться дома, минимизировать контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми. При чихании и кашле лучше прикрывать рот салфеткой или платком. В помещении нужно обеспечить влажную уборку с дезинфицирующими средствами и проветривание, а больному следует пользоваться только личными предметами быта – зубной щеткой, посудой, полотенцем и так далее.