В Амурской области вынесли приговор водителю снегоуборочной машины, под колеса которой попала девочка

С семьей ребенка встретились сотрудники ведомства Фото: Прокуратура Амурской области

С семьей семилетней девочки из Зеи, которая в марте этого года попала под колеса снегоуборочной машины, встретился и.о. прокурора Амурской области Андрей Шевцов. Во время аварии ребенок получил тяжелейшие травмы: трактор, сдавая задним ходом, проехал по ней колесом.

По факту происшествия была организована проверка, в ходе которой обнаружились нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, приняты меры реагирования.

Кроме того, прокуратура помогла доставить ребенка бортом санавиации в детскую областную больницу, а также контролировала состояние здоровья первоклассницы.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как установило следствие, 38-летний мужчина на тракторе-погрузчике очищал улицы города от снега. При этом им были нарушены правила дорожных ремонтно-строительных работ – место не было огорожено специальной лентой. При движении погрузчика задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, мужчина наехал на девочку.

В четверг, 8 июля, в отношении мужчины вынесли обвинительный приговор. Прокурор Зейского района проверит его законность и обоснованность. Кроме того, прокуратура выяснит, возместил ли осужденный материальный и моральный ущерб, причиненный семье.

Встретившись с девочкой, ее сестрами и родителями, Шевцов выяснил ее состояние здоровья, а также узнал, нужна ли семье дополнительная медицинская помощь. Девочкам подарили канцелярские наборы, развивающие игры и сладости.