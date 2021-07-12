В Амурской области обнаружен очаг африканской чумы свиней

В Грибовке на сегодняшний день отчуждению подлежат 5 свиней Фото: Управление ветеринарии Амурской области

Подозрение на африканскую чуму свиней лабораторно подтвердилось в одном из личных подсобных хозяйств села Грибовка Архаринского района. На подворье амурчанина заболели двое животных.

В настоящее время в очаге заболевания уже проведены все необходимые в таких случаях мероприятия, завершена дезинфекция. Идет установка ограничительных постов на въезде в село. В Грибовке работают специалисты амурского управления ветеринарии.

На данный момент перевозка, ввоз и вывоз свиней и любой продукции из свинины из населенного пункта строго запрещены. По новым ветеринарным правилам, карантин по АЧС устанавливается на 30 дней.

В Грибовке на сегодняшний день отчуждению подлежат 5 свиней. Угрожаемая зона определена радиусом пять километров от очага, в нее попадает село Могилевка, в котором на частных подворьях зарегистрировано еще 10 голов свиней, которые также будут отчуждены. Их владельцы получат компенсации за утраченный скот в установленном порядке.

- По данному факту проводится эпизоотическое расследование. Предварительная версия – занос вируса из дикой фауны. Грибовка расположена недалеко от Хинганского заповедника и границы с Еврейской автономной областью, где случаи АЧС ранее фиксировались. Инфицированные дикие кабаны, свободно перемещаясь в лесной зоне, могли занести вирус на территорию Приамурья, - отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов. – Сейчас наша главная задача – принять все возможные меры, чтобы предотвратить распространение АЧС дальше по территории региона.

Африканская чума свиней для человека опасности не представляет. Однако, из-за высокой заразности и отсутствия вакцины, АЧС смертельно опасна для свиней всех видов и грозит серьезными убытками животноводам. В 2019-2020 годах в регионе было зафиксировано 58 вспышек данного заболевания, из них 7 очагов в дикой фауне и 51 очаг — среди домашних свиней. Ущерб сельскому хозяйству региона составил порядка 200 миллионов рублей