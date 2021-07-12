Амурчанина осудили за разврат в отношении дочери, совершенный 13 лет назад

Приговор вынесли в соответствии с Уголовным кодексом тех лет Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Серышевским районным судом 9 июля вынесен приговор в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18 лет, совершенное в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет».

Судом установлено, что преступление мужчина совершил несколько лет назад, когда его дочери было 13 лет.

Наказание мужчине назначено в в соответствии с редакцией Уголовного кодекса, действовавшей на момент совершения преступления. Теперь амурчанину предстоит провести в исправительной колонии общего режима 3 года и 3 месяца.

Приговор в законную силу не вступил.