В Амурской области работала детский омбудсмен России Анна Кузнецова

Люди делились рассказами, как вода затопила их дома Фото: Правительство Амурской области

На минувших выходных Приамурье посетила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Губернатор региона Василий Орлов показал ей ПВР, который развёрнут на базе 22 школы Благовещенска.

- В первые дни наводнения, 27-28 июня, к нам в ПВР заселили 69 человек, из них 30 детей в возрасте от 0 года до 16 лет. Это жители сёл Игнатьево, Марково, Сергеевки. На ПВР организован приём заявлений на выплаты, работали специалисты МФЦ, отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Амурской области, Центра занятости Благовещенска, ЗАГСа. Сейчас у нас остаётся 20 человек, в том числе 11 детей, - рассказала начальник ПВР, директор школы № 22 Людмила Голошумова.

Люди делились рассказами, как вода затопила их дома. На вопрос о выплатах ответили, что уже получили региональные.

- У нас выплаты разделены таким образом – сначала выплачиваем региональные, потом будут федеральные. Региональные выплаты выдаём людям. Федеральные выплаты пока закроем областными деньгами до выделения транша из резервного фонда РФ. Там более сложный процесс подготовки документов, люди их начнут получать несколько позже, - пояснил детскому омбудсмену Анне Кузнецовой Василий Орлов.

Вопрос пригодности домов для проживания людей сейчас определяет комиссия.

По дому для одной из семей, размещенных на ПВР, - для многодетной семьи Тимченко ещё до наводнения было принято решение. По региональной программе поддержки многодетных семей им будет предоставлен сертификат на жильё. Поэтому независимо от решения комиссии семья улучшит свои жилищные условия.

- Мы сейчас разворачиваем пункты долгосрочного пребывания, пока проводим там косметический ремонт. Разместим там людей на тот период, пока они не получат выплаты и не подберут себе квартиры, - уточнил глава региона.

Также Анне Кузнецовой показали новый современный корпус школы на 528 мест. Он был сдан в 2019 году, что позволило перейти школе, в которой обучается больше тысячи человек, на одну смену обучения. Директор школы провела по некоторым специализированным кабинетам, всего же их 24 (физики, химии, биологии, иностранного языка, математики, кабинеты предметов гуманитарного цикла), показала актовый зал на 318 мест. Также есть два спортивных зала с раздевалками и душевыми кабинами, медицинский блок, обеденный зал. Пришкольная территория оборудована современными спортивными комплексами.

- Такая же школа, как эта, на 528 мест, будет построена в Чигирях и в Свободном», - пояснил Василий Орлов.

По итогам посещения пункта временного размещения Анна Кузнецова отметила, что для пострадавших от наводнения стали актуальными многие вопросы, напрямую не связанные с чрезвычайной ситуацией.

- Здесь очень важно, чтобы подключились волонтёры, другие службы, которые готовы услышать эти проблемы, прийти на помощь, оказать юридическую поддержку, дать консультацию, – сказала детский омбудсмен.

Анна Кузнецова также отметила, что Амурской области необходима поддержка при решении системных вопросов оказания помощи пострадавшим от наводнения, в том числе семьям с детьми.

- Конечно, регион должен выйти победителем из этой ситуации, а главное условие этого – объединение сил, – подчеркнула Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка.