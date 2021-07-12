Больше 400 амурских школьников и студентов получат губернаторские стипендии за отличную учебу

В Амурской области губернаторские стипендии предусмотрены для четырех категорий обучающихся Фото: Правительство Амурской области

По 18 и 12 тысяч рублей выплатят всем школьникам и студентам Амурской области, которые учатся на «отлично». Таких в регионе оказалось более 400 человек – 359 учащихся школ и 75 – колледжей. Финансовая мера поддержки второй год реализуется по инициативе губернатора Приамурья Василия Орлова.

- У амурских детей огромный потенциал, важно его раскрыть. Для этого в регионе открываются новые образовательные центры, такие как «Кванториум», «IT-куб», «Точка роста», которые дети могут посещать бесплатно. Для дополнительной мотивации выделяем из бюджета области средства для финансового поощрения школьников и студентов за успехи в учебе. В этом году стипендии получат свыше 400 молодых людей. Все это делается для того, чтобы ребенок не только мог, но и хотел проявить себя. Рассчитываем, что наши ребята после окончания учебных заведений вернутся в Амурскую область. Тем более, что в регионе появляется все больше направлений, где можно реализовать себя в профессиональном плане, – отметил глава региона.

Среди обучающихся школ на губернаторские стипендии в форме единовременных выплат (один раз в год по 18 тысяч рублей) могут претендовать школьники-отличники 9-11 классов. Главное условие – наличие пятерок в четвертях по всем предметам в течение трех последних лет. В прошлом году денежное поощрение получили 358 старшеклассников. Стипендиаты отмечают: «Премия – это не только поддержка отличников, которые уже замотивированы на качественное получение знаний, но и дополнительный стимул хорошо учиться для остальных школьников».

Студентам колледжей, которые демонстрируют успехи в учебе, выплаты в размере 12 тысяч рублей поступают два раза в год. Начисление губернаторских стипендий происходит в зависимости от результатов предыдущего полугодия – по всем дисциплинам должны быть «пятерки».

В настоящее время в Амурской области губернаторские стипендии предусмотрены для четырех категорий обучающихся. Помимо школьников и студентов, которые учатся на «отлично», на выплаты могут рассчитывать победители и призеры этапов всероссийской олимпиады школьников (от 10 до 50 тысяч рублей), а также студенты, совмещающие хорошую учебу и работу по профильному направлению (30 тысяч рублей).