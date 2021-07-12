113 случаев заражения коронавирусом выявлено в Приамурье 12 июля

У большинства болезнь протекает в форме ОРВИ Фото: минздрав Амурской области

За минувшие сутки, 12 июля, в Амурской области лабораторно подтверждено 113 новых случаев заболевания коронавирусом. Амурское управление Роспотребнадзора сообщает, что только 1 человек переносит заболевание в бессимптомной форме. У 71 амурчанина выявлено ОРВИ, у 41 заболевшего – пневмония.

С нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 25 302 случаев, показатель заболеваемости составляет 3236,19 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,4%.

Всего обследовано на COVID 1 062 373 человека, в том числе за последние сутки – 2 216.