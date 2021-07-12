Амурский аниматор осужден за то, что вылил азот на руки ребенка

Защита пыталась оправдать приговор Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В амурской области осудили аниматора за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По приговору суда, больше 1,5 лет ему придется жить с ограничением свободы.

Происшествие случилось еще в ноябре 2019 года на Мухинке. Аниматор показывал детям «Крио-шоу».

- Удерживая в своей руке металлический термос с жидким азотом, температурой кипения около -196°С, подошёл к несовершеннолетней, которая вытянула к нему кисти обеих рук ладонями вверх, - сообщается на сайте областного суда.

Мужчина наклонил термос и налил ребенку на ладони жидкий азот. В результате продолжительного воздействия вещества на кожу девочка почувствовала боль и получила травмы: отморожение кистей 2 степени, которые причинили лёгкий вред здоровью.

Приговором Благовещенского городского суда от 14 апреля 2021 года аниматор был приговорен к 1 году 7 месяцам ограничения свободы.

Приговор был обжалован защитником осуждённого, в жалобе говорилось, что у мужчины не было злого умысла. Однако решение суда осталось неизменным.

- Суд не может признать обоснованным довод апелляционной жалобы защитника о том, что мужчина не является субъектом преступления, поскольку, по смыслу закона, субъектом в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, может являться как индивидуальный предприниматель, так и его работник, либо лицо, фактически осуществляющее оказание услуги, - поясняет суд.