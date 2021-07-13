Сбившему ребенка на снегоуборочной машине в Зее водителю ограничили свободу

Ребенок получил тяжелые травмы Фото: архив

Собранные следователями из города Зея доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 38-летнего тракториста дорожной службы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Следствием и судом установлено, что 2 марта текущего года в городе Зея осужденный, управляя специализированной машиной, убирал снег на тротуаре. При движении задним ходом водитель не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на семилетнюю девочку. Ребенок получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Приговором Зейского районного суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год.