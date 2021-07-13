В Благовещенске пройдет акция по раздельному сбору отходов

Теперь точка сбора вторсырья на ОКЦ будет работать на постоянной основе каждую третью субботу месяца Фото: администрация Благовещенска

В субботу, 17 июля, на территории Общественно-культурного центра Благовещенска (Ленина, 100) состоится очередная акция по сбору вторсырья. Она пройдет в рамках общегородской акции «Город берегу. Раздельный сбор» и призвана привлечь внимание населения к цивилизованному сбору отходов.

Принимать рассортированные отходы будут с 10:00 до 12:00. От благовещенцев ждут только чистые, сухие и уже рассортированные отходы – пакеты, полиэтиленовую пленку, пластиковые бутылки, макулатуру, батарейки, алюминиевые и жестяные банки, пластмассовые крышки. С подробным списком принимаемого вторсырья можно ознакомиться на странице регионального отделения Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный сбор» .

Акции по раздельному сбору отходов по инициативе общественников в Благовещенске проходят с 2019 года. За это время ими было проведено 17 мероприятий. Теперь точка сбора вторсырья на ОКЦ будет работать на постоянной основе каждую третью субботу месяца. С каждым разом к акции подключаются все больше горожан, социальные учреждения города. Так, в этот раз ее лично поддержит генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова. Надежда Ивановна принесет пластиковые бутылки, макулатуру, лотки для яиц и другое вторсырье.

- Проблема с мусором – это уже глобальный вопрос, поэтому к раздельному сбору отходов для их дальнейшей переработки нужно подключаться всем. Необходимо приучать себя регулярно этим заниматься, чтобы вырабатывалась привычка. И лучше это делать всей семьей, с детьми – так мы вырастим поколение ответственное за чистоту окружающей среды, нашего родного города. Для кого-то, это может стать даже семейной традицией. Все собранные в ходе акции отходы пойдут на переработку – из них сделают, например, утеплители, упаковочные и дренажные материалы. Большое спасибо благовещенским предпринимателям, которые занимаются сбором, транспортировкой отходов и дают им вторую жизнь, – отметила Надежда Багрова.