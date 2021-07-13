За год по программе льготной ипотеки жилье купили больше 900 амурских семей

С 1 июля действие льготной программы ипотеки с господдержкой продлено на один год Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

С 1 июля действие льготной программы ипотеки с господдержкой продлено на один год. Мера поддержки граждан и строительной отрасли по поручению Президента России пролонгирована до 1 июля 2022 года.

- Программа льготной ипотеки с господдержкой в Приамурье востребована и по эффективности на территории региона уступает только «Дальневосточной ипотеке». Немногим больше, чем за год жилищные условия по ней улучшило более 900 амурских семей, которые под выгодный процент получили свыше 2,8 миллиардов рублей. Рассчитываем, что с продлением программы спрос на приобретение своего жилья будет оставаться стабильным, а благодаря переходу на концепцию строительства жилых микрорайонов вместо точечной застройки сможем увеличить темпы строительства, повысить предложение и выровнять цены, - отметил губернатор Василий Орлов.

Как уточнили в региональном министерстве экономического развития и внешних связей, взять ипотеку с господдержкой после 2 июля текущего года можно по ставке до 7% годовых.

При этом банки в рамках льготных ипотечных программ дополнительно снижают ставки, что делает их еще более привлекательными. Например, ставка в ВТБ на сегодняшний день начинается от 4,3%, в Сбере – от 5%, а Промсвязьбанк – от 5,85% годовых.

Максимальная сумма кредита по новым условиям составит 3 млн. рублей, а первоначальный взнос останется на прежнем уровне 15 процентов.

Кроме этого, с 1 июля доступнее станет еще одна льготная ипотечная программа «Семейная ипотека». Раньше её могли взять только те семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Теперь получить средства смогут семьи и с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года.

Максимальная сумма кредита по этой программе зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, для других территорий – 6 млн рублей.

- Жителям дальневосточных регионов взять «Семейную ипотеку» можно еще выгоднее. Вместо 6 процентов, ставка в ДФО не будет превышать 5 процентов. Более 160 амурских семей на эти цели уже получило свыше половины миллиарда рублей и расширение условий программы сейчас позволяет говорить об увеличении доступности «Семейной ипотеки» для жителей Амурской области, - рассказала и.о. министра экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенева.

Напомним, что продлить программу льготной ипотеки и расширить условия кредитования для семей с детьми предложил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в этом году.