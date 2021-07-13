В Амурской области осудили мужчину за три преступления

Теперь мужчине предстоит провести три года в колонии Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сковородинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса. Мужчина обвиняется в вымогательстве с применением насилия, угоне и угрозе убийством).

Установлено, что в августе 2020 года, ночью, находясь в автомобиле такси, осужденный, угрожая ножом, потребовал у водителя 15 тысяч рублей.

С целью получения денег мужчина несколько раз ударил потерпевшего по голове, угрожал ему убийством, в случае если таксист сообщит в полицию и угнал автомобиль.

Раньше мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.