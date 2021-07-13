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Здоровье13 июля 2021 11:23

В июле больницы Приамурья получили оборудование на сумму свыше 130 млн рублей

Все благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Медорганизации Приамурья продолжают пополняться новым оборудованием. В июле больницы получили 79 единиц благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области».

- В июле больницы Приамурья получили медицинское оборудование на 131,3 миллиона рублей. Техника поступила в 12 медицинских учреждений области. Модернизации первичного звена здравоохранения в настоящее время уделяется особое внимание. Помимо переоборудования поликлиник и амбулаторий на территории области, выделяем значительные средства на ремонты медучреждений и обновление их автопарков. Только на ремонты пяти детских поликлиник в этом году в областном бюджете предусмотрено 700 миллионов рублей, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Он добавил, что главная цель программы – сделать так, чтобы жители области получали качественную медицинскую помощь. Для этого, например, в Константиновскую, Свободненскую, Архаринскую, Райчихинскую, Ивановскую больницы и больница посёлка городского типа Прогресс поступили аппараты искусственной вентиляции лёгких. Всего их приобрели 17 единиц на общую сумму 77,4 млн рублей.

Универсальной системой ультразвуковой визуализации пополнились Ивановская, Архаринская, Свободненская и Серышевская больницы – на пять таких систем потратили 31,8 млн рублей. Ещё 1,5 млн рублей ушло на электромиограф,а 4 млн – на наркозный аппарат для городской поликлиники №1. Кроме того, 50 кардиосинхронизированных дефибрилляторов, общей стоимостью 12,8 миллионов рублей распределили в девять больниц и одну поликлинику Приамурья.

Помимо перечисленного, в рамках программы приобретали проявочные аппараты и дополнительные принадлежности для обработки аналоговых изображений на рентгеновской плёнке, аппараты для исследования крови, электроэнцефалографы.

В течение 2021–2025 годов по программе модернизации первичного звена здравоохранения запланировано приобрести 1049 единиц медицинского оборудования, включая 79 единиц «тяжелого» оборудования, в том числе 5 КТ, 13 флюорографов, 9 маммографов, 52 аппарата УЗИ.

На оснащение медицинских организаций 224 единицами медицинского оборудования в 2021 году предусмотрено 418,8 млн.