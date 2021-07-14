В Белогорске закончилась вакцина от коронавируса

Поставка вакцины ожидается не раньше 19 июля Фото: Минздрав Амурской области

В Белогорске заканчивается вакцина от COVID-19. О том, что ее хватит лишь на сутки, рассказал глава города Станислав Мелюков в своем Телеграм-канале.

- В вакцинации временная пауза – в Белогорске (и в других муниципалитетах) закончилась вакцина, - сообщил он. - Поставки не успевают за спросом.

В ж/д поликлинике на остатке 0, в городской больнице чуть более 200 доз и сегодня, 14 июля, больница обслуживает два крупных учреждения на выезде.

- В горбольнице первой аппликацией прививать будут, но хватит только на утро. Вторую аппликацию будут делать всем, кому подошёл срок, вакцина для нее есть, - пояснил Мелюков.

«Автобусы здоровья» работают по расписанию, но в горпарке пункт вакцинации работать не будет до поступления партии вакцины. В городе она ожидается не раньше понедельника, 19 июля.

Глава Белогорска просит горожан записываться в листы ожидания, сейчас в них более 700 человек.