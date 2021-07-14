В ДТП в Благовещенском районе погибла женщина

Сообщается, что пассажира - девушку-подростка доставили в больницу Фото: соцсети

В Благовещенском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась вчера, 13 июля, возле села Волково. Женщина-водитель не справилась с управлением.

- Водитель не справился с управлением и слетел с дороги. Автомобиль перевернулся. В результате ДТП погибла девушка-водитель 1977 года рождения, - сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили тело погибшей из автомобиля.

Кроме того, в социальных сетях появилась информация, что 17-летнюю девушку-пассажира из этого автомобиля с травмами доставили в больницу.