Амурчанка превратила своё увлечение в бизнес благодаря поддержке государства

За время работы она испекла больше 20 000 пряников Фото: Правительство Амурской области

Благовещенка Екатерина Калиниченко начинала печь имбирные пряники для себя, а сейчас готовит разные виды сладостей для других. С прошлого года Екатерина создает красивую и вкусную выпечку на заказ. За время работы она испекла больше 20 000 пряников на дни рождения, свадьбы и другие праздники и выполнила не один корпоративный заказ.

- В центр «Мой бизнес» я обратилась и за составлением бизнес-плана, так как такого опыта у меня ещё не было. Более того, я зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и теперь оказываю свои услуги официально. Кроме этого, ИП позволяет работать с юридическими лицами, - уточнила Екатерина Калиниченко.

На старте остро стоял вопрос: где найти средства на оборудование, как оформить свой бизнес и как составить бизнес-план для него. С бесплатным обучением основам предпринимательства амурчанке помог Центр «Мой бизнес».

- В дальнейшем я мечтаю открыть свою студию, где всегда будут сладкие подарочные наборы в наличии. Знаете, это когда приходишь, а тебе твой вкусный десерт упаковывают в красивую коробку, перевязывают атласной лентой и ставят в фирменный пакет. Тебе не нужно думать над подарком. А если здесь же ещё и кофе можно будет выпить, вообще будет шикарно. Пока это на стадии мыслей и поиска собственного стиля, - подчеркнула амурчанка.

В июне региональный Центр «Мой Бизнес» открыл новый прием заявок от начинающего и действующего бизнеса на оказание мер поддержки. Благодаря государственной программе в этом году предприниматели смогут получить на базе Центра для развития своего дела больше двух десятков различных услуг.

Среди услуг, доступных бизнесу, большое внимание уделено консультативной помощи – получить консультацию в Центре можно как по вопросам информационного сопровождения деятельности, так и по получению патентов, лицензий, правовым нюансам ведения деятельности, маркетингу и финансовому планированию.

Здесь же предпринимателям помогут разработать бизнес-план, франшизу, популяризировать продукцию, зарегистрировать товарный знак и привести свои товары в соответствие с необходимыми требованиями.

- Провести маркетинговые исследования, вывести товары и услуги на местный рынок, найти инвесторов, презентовать свой бренд и выйти на экспорт в другие страны – в рамках госпрограммы сегодня мы можем оказывать поддержку бизнесу практически на всех этапах развития, - поделилась Татьяна Ситникова. – А новшеством этого года станет введение комплексной поддержки бизнеса. Если предприниматель нацелен на активное развитие своего дела, наши специалисты самостоятельно подберут тот план оказания услуг, который поможет предпринимателю добиться желаемых целей. Формат работы будет нацелен на долгосрочное сотрудничество, а не точечное решение одной задачи. Такой формат комплексного сопровождения будет доступен бизнесменам, работающим в регионе больше одного года.

Всего с начала года региональный Центр «Мой Бизнес» уже успел оказать больше 900 услуг амурскому бизнесу – это не только консультации, обучающие и иные мероприятия, но и услуги по привлечению средств в бизнес, например, поручительство. Так, с помощью Гарантийного Фонда бизнесмены заключили 34 договора поручительства на сумму 173,7 миллиона рублей, что помогло привлечь в амурский бизнес 444,3 миллиона заемных средств для развития.

Для справки: региональный Центр «Мой Бизнес» объединяет все действующие государственные инфраструктуры поддержки бизнеса и действует по принципу МФЦ – когда в одном помещении находятся сразу несколько специалистов, готовых помочь посетителям по самому широкому кругу вопросов. Это место, где действующие предприниматели и граждане, только планирующие открыть свой бизнес, получают все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности.