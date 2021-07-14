126 амурчан заболели коронавирусом за сутки

У большинства зараженных болезнь протекает в форме ОРВИ Фото: Правительство Амурской области

За сутки 14 июля в Амурской области выявили 126 случаев коронавируса. По данным амурского управления Роспотребнадзора, у 93 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (74%), у 33 – в виде пневмонии (26%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 25 549 случаев, показатель заболеваемости составляет 3267,78 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 068 484 человека, в том числе за последние сутки – 3 198.