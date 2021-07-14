Амурчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогут найти работу и вернуться к нормальной жизни

Участникам проекта окажут неотложную помощь до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект инициировал амурский региональный фонд правовой безопасности и стратегического решения проблем. Он направлен на создание условий для реабилитации лиц без определенного места жительства и лиц, освободившихся из исправительных учреждений.

Участникам проекта окажут неотложную помощь до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве. Для них проведут мероприятия по оказанию юридической, социальной и иной помощи. В ходе проекта запланированы семинары, психологические тренинги и деловые игры.

Авторы проекта уверены, что их инициатива поможет сократить число амурчан, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, и уменьшить количество совершаемых правонарушений и преступлений. Также проект «Не теряя надежды» - это помощь в трудоустройстве лиц без определенного места жительства.

На реализацию проекта амурчане выиграли во втором конкурсе Фонда Президентских грантов 2021 года около 500 тысяч рублей. Общая стоимость проекта, победившего в направлении «Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных», - 840 тысяч рублей. Его планируют реализовать до конца года.

Для справки: во втором конкурсе Фонда Президентских грантов 2021 года победили восемь проектов амурских общественников. Всего амурскими некоммерческими организациями было подано 37 заявок. Восемь проектов во втором конкурсе 2021 года нашли поддержку на общую сумму 9,6 миллиона рублей.

Амурские организации-победители представляют шесть грантовых направлений: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области культуры и искусства.