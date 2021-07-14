Амурчанин незаконно купил предприятие и переводил на иностранные счета миллионы американских долларов

Мужчина обвиняется сразу в двух статьях Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Следователем амурского УМВД окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Благовещенска. Мужчина 1996 года рождения обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица» и п «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В ходе расследования установлено, что в октябре 2019 года амурчанин наткнулся в интернете на объявление о продаже общества с ограниченной ответственностью. Он переоформил предприятие на свое имя и передал его в управление другому человеку, который заплатил за это обвиняемому 7 тысяч рублей. Кроме того, от номинального учредителя и руководителя этой организации в одном из банков были открыты валютные счета. С них на иностранные счета были переведены деньги за поставку товара на сумму более 1,5 млн долларов США. При этом товар в адрес фирмы не поступал.

Преступление выявлено весной этого года сотрудниками амурского УФСБ. Свою вину амурчанин признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ обвиняемому грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или исправительные работы сроком до двух лет. За совершение преступления, предусмотренного по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении человека, осуществлявшего незаконную деятельность от имени ООО выделен отдельный материал по уголовному делу. по нему расследование продолжается.