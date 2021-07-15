На ремонт объектов здравоохранения в Амурской области в этом году выделены рекордные суммы

На следующей неделе начнется капитальный ремонт участковой больницы в селе Волково Фото: минздрав Амурской области

На сегодняшний день капитальный ремонт идет в 34 объектах здравоохранения по всему региону. До конца года завершатся работы в трех детских поликлиниках – в Зее, Райчихинске и Благовещенске. В сентябре начнется реконструкция взрослой поликлиники №2 в Благовещенске и медучреждения в Тамбовке.

- На ремонты объектов здравоохранения в этом году выделены беспрецедентные суммы. Помимо строительных работ, в медучреждениях идет обновление оборудования, монтируют современные инженерные системы, «умные регистратуры», автоматизируют процесс работы. Кроме этого, будем строить новые медучреждения там, где это необходимо. В Поярково строительство новой поликлиники начинается уже в этом году, возведение медучреждения в Чигирях запланировано в 2024 году. Необходимость модернизации объектов здравоохранения области назрела давно. Пора решить этот вопрос. Люди должны получать качественную медицинскую помощь без задержек, в комфортных условиях и вне зависимости от места жительства, - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

На следующей неделе начнется капитальный ремонт участковой больницы в селе Волково Благовещенского района. Работы стоимостью в 27 миллионов рублей планируется завершить к ноябрю.

Капремонт детской поликлиники в Зее завершен на 31 %, в Райчихинске – на 34 %. Фасад детской поликлиники в Тынде приведут в порядок к концу августа. Параллельно ведется подготовка конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта зданий двух поликлиник и стационара в селе Новокиевский Увал Мазановского района.

- Специалисты министерства строительства в постоянном режиме контролируют ход проведения ремонтов, а при необходимости оказывают помощь в подготовке конкурсной документации и других документов. При строительстве объектов используются разработанные дизайн-проекты, согласованных специалистами Центра развития территорий, - рассказал министр строительства Амурской области Николай Сибиряков.

Кроме этого, в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области» до 2025 года в Приамурье будут построены еще 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулатории. Два ФАПА – в селах Черняво и Чалганы Магдагачинского района появятся уже в этом году. В следующем году запланировано строительство ФАПа в селе Селеткан Шимановского района.

Еще три ФАПа (в селах Березовка Зейского района, Червоная Армия Завитинского района и Новый Быт Ромненского района) будут возведены в 2023 году. На 2024 годы запланировано строительство ФАПов в селах Иннокентьевка Завитинского района, Гонжа Магдагачинского района, Невер Сковородинского района и Верное Серышевского района. В это же время начнется возведение врачебных амбулаторий в селах Возжаевка Белогорского района и Безозерное Бурейского района.

Три ФАПа в селах Дактуй Магдагачинского района, Февральское Селемджинского района и Кантон-Коммуна Благовещенского района будут построены в 2025 году.

Глава амурского минздрава Светлана Леонтьева напомнила главам муниципальных образований о необходимости вовремя информировать местных жителей о ремонтах в учреждениях здравоохранения. Если в связи со строительными работами прием пациентов переносится в другие корпуса или учреждения, меняются графики специалистов, люди об этом должны знать заранее, чтобы не испытывать неудобств, пытаясь попасть к врачу.