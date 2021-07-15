Амурчанина ждет суд за охоту в заказники

Преступление произошло зимой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокурор Ромненского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Ромны. Он обвиняется в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории с причинением особо крупного ущерба.

По версии органа дознания, в феврале 2021 года в Ташинском заказнике в Ромненском районе обвиняемый незаконно добыл тушу дикого животного – самца сибирской косули. Таким образом мужчина причинил государству особо крупный ущерб.

По результатам расследования уголовного дела ущерб погашен полностью, а само дело по существу рассмотрит суд.

За преступление мужчине может грозить наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.