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Здоровье15 июля 2021 7:08

В Благовещенске закончилась вакцина от коронавируса

Из-за этого временно прекратили работать мобильные пункты вакцинации
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Поставка препарата ожидается в ближайшее время Фото: Минздрав Амурской области

Поставка препарата ожидается в ближайшее время Фото: Минздрав Амурской области

Мобильный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции на набережной Благовещенска в районе ротонды временно прекратил работу. Это связано с отсутствием вакцины из-за большого спроса, сообщают в отделе опеки и охраны здоровья администрации города. Там просят горожан отнестись к ситуации с пониманием.

В пресс-службе администрации Благовещенска отметили, что поступление препарата ожидается к концу текущей недели. В какие числа снова заработает мобильный пункт, будет сообщено дополнительно.

Ранее работу прекратили мобильные пункты в Белогорске. По информации главы города Станислава Мелюкова, там тоже закончилась вакцина.