Василий Орлов поблагодарил спасателей Камчатского и Сибирского спасцентров за помощь в ликвидации последствий паводка в Приамурье

Специалисты закончили свою работу в регионе Фото: Правительство Амурской области

Сегодня, 15 июля, завершили свою работу в регионе 200 спасателей Камчатского и Сибирского спасцентров, задействованных на ликвидации последствий паводка. Группировка из 100 человек Камчатского спасцентра убывает из региона сегодня, 15 июля. Завтра, 16 июля, 100 спасателей из Сибири также вернутся в свой регион.

Торжественное построение прошло на перроне аэропорта Игнатьево.

Губернатор региона Василий Орлов совместно с начальником главного управления МЧС России по Амурской области Игорем Смирновым поблагодарили специалистов за труд и вручили награды проявившим себя сотрудникам.

- Благодарю вас от лица жителей всей области, от себя лично за профессиональную и качественную работу. В этом году регион столкнулся с аномальным наводнением, которого не было десятки лет. Считаю, что вся система по предупреждению чрезвычайных ситуаций сработала хорошо. У нас была развернута группировка в 1500 спасателей. Главное, что не было допущено гибели и травм среди населения, и в этом ваша особая заслуга. Спасибо вам большое за вашу работу, - сказал Василий Орлов.

За активное участие в ликвидации ЧС на территории области, вызванной подъёмом уровней воды в реках Амур и Зея, благодарственными письмами награждены 11 сотрудников спасательных центров.

Напомним, что спасатели из Новосибирской и Камчатской областей прибыли в Приамурье 21 и 22 июня соответственно. Первоначально специалисты были распределены по населенным пунктам, рядом с которыми ожидался подъем уровня воды в реках (Константиновский, Михайловский, Благовещенский, Шимановский районы и город Благовещенск).

Более 20 дней спасатели были задействованы на ликвидации последствий паводка и адресной помощи населения, занимались возведением насыпных дамб.