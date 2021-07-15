В Белогорском районе из окна выпал пятилетний ребенок

Это уже третий случай падения ребенка из окна за лето Фото: Прокуратура Амурской области

В селе Васильевка Белогорского района из окна третьего этажа выпал пятилетний ребенок. Администрация района сообщает, что малыш находится в реанимации.

Специалисты напоминают о необходимости родителям уделять особое внимание своим детям. Открытое окно может оказаться смертельно опасным для ребёнка.

Мамам и папам напоминают о семи важных правилах:

- Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.

- Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно упирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка.

- Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

- Не оставлять возле окон предметы или мебель, которые могут послужить ребенку ступенькой для того, чтобы залезть на подоконник.

- Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.

- Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье.

- Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.

Это уже третий за лето случай в области падения ребенка из окна. Один произошел в Белогорске, другой в Благовещенске.