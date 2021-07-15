119 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Новых смертей от вируса не зарегистрировано Фото: Минздрав Амурской области

За сутки 15 июля в Амурской области зарегистрировали 119 новых случаев коронавирусной инфекции. Амурское управление Роспотребнадзора сообщает, что у 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (70%), у 36 – в виде пневмонии (30%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 25 668 случаев, показатель заболеваемости составляет 3283,00 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 071 547 человека, в том числе за последние сутки – 3 063.

Вылечились от коронавируса за последние сутки 53 человека. За весь период количество выздоровевших достигло 23 918 амурчан.

За время пандемии от инфекции скончались 319 человек. Новых летальных исходов не зафиксировано.