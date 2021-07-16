Строители моста через Зею прилагают все усилия, чтобы вернуться в намеченные графики

На объекте с 21 июня приступили к выполнению противопаводковых мероприятий Фото: Правительство Амурской области

Об обстановке доложил руководитель проекта - руководитель ОП АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов. По его словам, на объекте с 21 июня приступили к выполнению противопаводковых мероприятий. С 23 июня работы велись только на правом берегу. Была сокращена вахта. С 7 июля работы по мостовой части объекта возобновили. На сегодняшний день остаются подтопленными подходы левого берега, сохраняется высокий уровень грунтовых вод, что мешает приступить к дальнейшим работам по сооружению насыпи левого берега.

- Сейчас мы возвращаемся к предыдущим темпам. На объект заходит новая вахта в составе 800 человек. Также задействовано 155 машин и механизмов. Ведутся работы на воде. Баржи установлены на опоре №8 (погружение шпунтового ограждения котлована) и опоре №9 (устройство буронабивных столбов). Также за прошедшую неделю выполнен третий этап надвижки левобережной части пролетного строения - на 84 метра, - рассказал Эдуард Давыдов.

Было отмечено, что паводок оказал влияние на исполнение графика работ, однако специалисты ищут пути выхода из сложившейся ситуации.

- Мы знаем масштабы прошедшего паводка, поэтому понятно, что он повлиял и на возведение столь важного объекта, как новый мост через Зею. Когда специалисты завершат подсчеты, я прошу доложить мне о том, какое отставание вызвано подтоплением. Тем не менее, мы не сомневаемся в компетентности строителей и уверены, что они приложат все усилия, чтобы вернуться в намеченные графики, - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.