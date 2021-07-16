Водозаборы Благовещенска продолжают гиперхлорирование воды

Водозаборы «Северный» и «Амурский» работают в штатном режиме Фото: АКС

В ходе заседания комиссии при правительстве Амурской области по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ принято решение о продолжении гиперхлорирования воды на водозаборах «Амурский» и «Северный». После очистки вода, подаваемая в город, соответствует СанПиН.

- Режим гиперхлорирования воды продолжает действовать в Благовещенске с 24 июня 2021 года. Летучее соединение хлора не опасно, мы лишь рекомендуем населению перед употреблением воды оставлять ее в открытой емкости на 30 минут, – рассказала главный технолог ООО «Амурские коммунальные системы» Галина Курочка.

Водозаборы «Северный» и «Амурский» работают в штатном режиме. На предприятиях ведется непрерывный технологический и экологический мониторинг. На объектах создан запас реагентов для эффективной очистки и обеззараживания питьевой воды, сообщает ООО «АКС».