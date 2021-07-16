Василий Орлов: «Потерявшим при паводке жилье людям необходимо обеспечить достойные условия»

В этих же помещениях располагались пункты длительного пребывания для граждан, пострадавших от наводнения 2019 г. Фото:Правительство Амурской области

В Амурской области к открытию готовятся пункты длительного пребывания для граждан, пострадавших в результате прошедшего в июне паводка. Работой по подготовке помещений для ПДП занимается министерство имущественных отношений области.

- Данную работу необходимо провести быстро и качественно. Людям, которые на сегодняшний день еще остаются в пунктах временного размещения, идти некуда – их дома пострадали серьезно, жить в них нельзя. Всех людей, потерявших при паводке дома, обязательно обеспечим жильем, вопрос выплат пострадавшим – в приоритете. Но в то время, пока жители области ждут выплаты и подбирают себе новые дома, им необходимо обеспечить достойные условия для жизни, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В настоящее время министерство имущественных отношений области готовит к развёртыванию пунктов длительного пребывания помещения в двух зданиях. Одно из них находится в Благовещенске по адресу Ленина, 2. Это здание общежития Амурского аграрного колледжа. Этот пункт будет рассчитан на 57 человек. Второй пункт будет расположен в поселке Моховая Падь в общежитии Регионального центра спортивной подготовки, здесь планируется разместить 23 человека.

- В помещениях сейчас проводится косметический ремонт. Также закупается мебель, бытовая техника, посуда, постельное белье и другие необходимые для проживания людей вещи. Прилагаем максимум усилий, чтобы завершить эту работу в начале следующей недели, - сообщил министр имущественных отношений Сергей Олиферов.

Напомним, в этих же помещениях располагались пункты длительного пребывания для граждан, пострадавших от наводнения 2019 г. Тогда в них проживало в общей сложности 32 человека. Для всех пострадавших граждан было приобретено новое жилье. Последние жильцы покинули ПДП 31 июля 2020 г.