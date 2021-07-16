В Благовещенске проверили детские игровые комнаты

Соблюдение ограничений проконтролировали полицейские вместе с представителями городского управления по развитию потребительского рынка Фото: Администрация Благовещенска

С 15 июля в Амурской области вступили в силу новые ограничения, введенные в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Так, в частности в регионе приостановлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров, танцевальных площадок, караоке. Об этом говорят соответствующие изменения, внесенные в распоряжение губернатора.

Соблюдение ограничений проконтролировали представители городского управления по развитию потребительского рынка и услуг совместно с сотрудниками полиции. В четверг, 15 июля рейд провели в ТРЦ «Острова», в котором расположено сразу 5 детских игровых комнат. По итогам рейда нарушений проверящие не выявили – все 5 точек были закрыты.

Как пояснили в управлении развития потребительского рынка и услуг, подобные рейды продолжатся. Контроль по соблюдению масочного режима, санитарной безопасности силами сотрудников управления и полицейских проводятся в ежедневном режиме.