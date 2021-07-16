16 июля в Амурской области коронавирусом заболели 122 человека

Всего обследовано на COVID 1 074 198 человек Фото: Минздрав Амурской области

За сутки 16 июля в Амурской области коронавирус подтвердили у 122 человек. Управление Роспотребнадзора отмечает, что у 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (68%), у 38 – в виде пневмонии (31%), у 1 в виде бессимптомной формы (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 25 790 случаев, показатель заболеваемости составляет 3298,60 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 074 198 человек, в том числе за последние сутки – 2 651.