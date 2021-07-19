Пострадавших от паводка жителей Приамурья могут освободить от транспортного налога

В регионе более 2,5 тысяч пострадавших от паводка Фото: архив

Жителей Приамурья, пострадавших от летнего паводка, могут освободить от уплаты транспортного налога в текущем году. Губернатор Василий Орлов поддержал инициативу фракция «Единая Россия» в Заксобрании. Проект закона предполагает установить льготу по налогу на транспортное средство мощностью до 150 лошадиных сил включительно.

- В регионе более 2,5 тысяч пострадавших от паводка. Многие потеряли дома, имущество, урожай. Разработан целый комплекс мер для помощи людям на подтопленных территориях. Жители области получают материальную помощь за счет федерального и регионального бюджетов, уже закончена оценка пострадавшего имущества. Люди, у которых пострадало жилье, получат средства на капремонт или покупку нового жилья. Предусмотрены также дополнительные меры поддержки – компенсации за электричество, корма для скота, помощь дровами. Но восстановление хозяйств потребует от людей значительных финансовых вложений и времени. Поэтому считаю принятие закона о льготах по транспортному налогу своевременным. Он даст возможность людям сократить издержки и сконцентрировать имеющиеся у них средства именно на восстановлении утраченного в результате ЧС имущества. Поручил правительству просчитать количество людей, которые могут быть получателями данной меры поддержки, - прокомментировал губернатор.

Законодательная инициатива предполагает, что налоговая преференция полностью освободит от уплаты транспортного налога в отношении налогового периода 2020 года жителей подтопленных населенных пунктов.

Известно, что Фракция «Единая Россия» внесет этот законопроект на рассмотрение на ближайшей сессии Законодательного собрания.