Амурчане, пострадавшие во время паводка, получат компенсацию на покупку кормов для животных

Помощь будет оказана в денежной форме из расчета на 1 голову Фото: Правительство Амурской области
Такую ввели в целях частичного покрытия расходов, связанных с приобретением или заготовкой кормов в связи с чрезвычайной ситуацией, введенной распоряжением губернатора области от 26.05.2021 № 94-р. Компенсацию могут получить амурчане и сельскохозяйственные организации, у которых имеется поголовье сельскохозяйственных животных и птицы.
Поддержка будет оказана людям, у которых были полностью затоплены приусадебные участки, а также сельхозтоваропроизводителям, утратившим урожай сельскохозяйственных культур.
Помощь будет оказана в денежной форме из расчета на 1 голову:
- для крупного рогатого скота – 7 100 рублей,
- лошади – 5 800 рублей,
- мелкого рогатого скота – 1 400 рублей,
- кролика – 600 рублей,
- свиньи – 4 100 рублей,
- сельскохозяйственной птицы – 180 рублей.