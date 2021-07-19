Амурчане, пострадавшие во время паводка, получат компенсацию на покупку кормов для животных

Помощь будет оказана в денежной форме из расчета на 1 голову Фото: Правительство Амурской области

Такую ввели в целях частичного покрытия расходов, связанных с приобретением или заготовкой кормов в связи с чрезвычайной ситуацией, введенной распоряжением губернатора области от 26.05.2021 № 94-р. Компенсацию могут получить амурчане и сельскохозяйственные организации, у которых имеется поголовье сельскохозяйственных животных и птицы.

Поддержка будет оказана людям, у которых были полностью затоплены приусадебные участки, а также сельхозтоваропроизводителям, утратившим урожай сельскохозяйственных культур.

Помощь будет оказана в денежной форме из расчета на 1 голову:

- для крупного рогатого скота – 7 100 рублей,

- лошади – 5 800 рублей,

- мелкого рогатого скота – 1 400 рублей,

- кролика – 600 рублей,

- свиньи – 4 100 рублей,

- сельскохозяйственной птицы – 180 рублей.