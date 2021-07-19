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Происшествия19 июля 2021 11:23

В Чигирях из окна выпал ребенок

Следователи организовали проверку
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Мальчика доставили в больницу Фото: Прокуратура Амурской области

Мальчика доставили в больницу Фото: Прокуратура Амурской области

Сегодня, 19 июля, из окна второго этажа жилого дома по улице Песчаной в селе Чигири Благовещенского района выпал 4-летний ребенок. Его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

- По факту падения малолетнего Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области проводится доследственная проверка, - сообщают в Следственном комитете Амурской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.