В Чигирях из окна выпал ребенок

Мальчика доставили в больницу Фото: Прокуратура Амурской области

Сегодня, 19 июля, из окна второго этажа жилого дома по улице Песчаной в селе Чигири Благовещенского района выпал 4-летний ребенок. Его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

- По факту падения малолетнего Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области проводится доследственная проверка, - сообщают в Следственном комитете Амурской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.