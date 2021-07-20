Свыше 770 жителей Приамурья, пострадавших от паводка, уже получили выплаты

Практически завершена работа по обследованию подтопленных домов Фото: Правительство Амурской области

В Амурской области подтопленными остаются один дом и девять приусадебных участков в селе Владимировке Благовещенского района. В двух ПВР продолжают находиться 30 человек, из них 9 детей.

Напомним, всего в регионе паводком были подтоплены 975 частных жилых домов, в которых проживают 2515 человек и 2016 приусадебных участков. На сегодняшний день идет восстановление пострадавших домовладений, дорог и территорий населенных пунктов. Пострадавшие в результате ЧС жители области получают выплаты из регионального и федерального бюджетов.

По данным на 19 июля выплаты из регионального бюджета на подтопленные дома получили 680 человек из 779, на детей — 442 из 495. Только за период с 17 по 19 июля специалисты амурского минлесхоза проверили 95 пакетов документов для оказания финансовой помощи пострадавшим на общую сумму 1,8 миллиона рублей.

Выплаты из федерального бюджета на сегодняшний день получили 776 человек. Претендовать на них, по подсчетам специалистов, могут 7042 человек. Пока в министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности поступили документы на федеральные выплаты от 3125 пострадавших.

Практически завершена работа по обследованию подтопленных домов. По информации амурского минстроя, специалисты проверили 971 жилое строение. Из них непригодными для дальнейшего проживания признаны 453 дома, капитальный ремонт требуется в 187.