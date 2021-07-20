Амурчанам, пострадавшим от паводка, будет предоставлена скидка на оплату электроэнергии

Скидка будет отражена отдельной строкой, а в графе «к оплате» проставлена стоимость электроэнергии уже с учетом скидки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В квитанциях Амурэнергосбыта (филиала ПАО «ДЭК») у частных клиентов, чьи жилые помещения пострадали в результате подтопления во время паводка, будет отражена компенсация в размере 30% стоимости потребленной электроэнергии за июль и август текущего года. Соответствующее постановление Правительства Амурской области № 452 «О представлении скидки по оплате электрической энергии гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории Амурской области в июне-июле 2021 года», было подписано 7 июля 2021 г.

В настоящее время Правительство Амурской области ведет работу со списками домовладений, пострадавших в результате ЧС, на основании которых будет сформирован реестр на получение льготы. Данный перечень формируется по результатам обследования домов специально созданными комиссиями, состоящими из представителей муниципалитетов. Они работают по заявкам жителей, самостоятельно обращаться и предоставлять документы в ПАО «ДЭК» для получения скидки гражданам не нужно.

Размер компенсации стоимости электроэнергии за июль абоненты Дальневосточной энергетической компании увидят в квитанциях, которые будут доставлены в первых числах августа. Скидка будет отражена отдельной строкой, а в графе «к оплате» проставлена стоимость электроэнергии уже с учетом предоставленной скидки. Аналогичные расчеты будут произведены за электропотребление августа.