В Приамурье открылся первый исправительный центр для осужденных к принудительным работам

Работодателями города Благовещенска подготовлены рабочие места Фото: УФСИН по Амурской области

Первый в регионе участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), открылся при исправительной колонии №8 УФСИН России по Амурской области в городе Благовещенске. Центр предназначен для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ. Данный вид наказания применяется как альтернатива лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые и назначается на срок от двух месяцев до пяти лет.

Участок рассчитан на пребывание в нем 25 осужденных. Для них оборудованы спальные комнаты, душевые, прачечная, столовая, комната для воспитательной работы. В здании установлены современные технические средства надзора и контроля: охранная, пожарная сигнализации, система видеонаблюдения.

Осужденным запрещено покидать территорию исправительного центра в ночное и нерабочее время, в выходные и праздничные дни без разрешения администрации. Несоблюдение правил повлечет за собой ужесточение режима. В остальном они пользуются правами обычных граждан: им не запрещено пользоваться деньгами, мобильными телефонами и интернетом. У них больше возможностей для встреч с близкими людьми и родственниками, они самостоятельно добираются до места работы.

Трудоустройство осужденного осуществляется исходя из наличия рабочих мест с учетом его пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специальности. При этом осужденные не могут отказаться от предложенной работы. В остальном отношения между осужденным и организацией осуществляются в соответствии с трудовым законодательством. Организации выплачивают им зарплату не ниже МРОТ, оплачивают больничные листы и предоставляют ежегодный оплачиваемый отпуск – не менее 18 календарных дней. Осужденные самостоятельно оплачивают питание и одежду. Часть заработка удерживается в доход государства (от 5 до 20%, согласно приговору суда), часть идет на погашение исковых обязательств и оплату коммунальных услуг. При этом на руки осужденные будут получать не меньше 25% от заработной платы.

Работодателями города Благовещенска подготовлены рабочие места для трудоустройства осужденных, которые прибудут в центр в ближайшее время. В основном это работы по благоустройству общественных территорий, строительные и ремонтные работы, а также работы, не требующие специальных знаний и навыков (разнорабочие).

- В первую очередь, открытие исправительного центра позволит осужденным амурчанам отбывать наказание по месту жительства, без разрыва семейных и родственных связей. Человек отбывает наказание за совершенное преступление и при этом он практически не изолирован от внешнего мира, работает, приносит своим трудом пользу обществу, выплачивает исковые обязательства, назначенные судом. При этом его возвращение в общество после освобождения проходят успешнее, - отметил начальник УФСИН России по Амурской области Игорь Чагдуров.