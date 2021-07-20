Еще 125 амурчан заболели коронавирусом

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Минздрав Амурской области

За сутки 20 июля в Амурской области выявлено 125 новых случая COVID-2019. Амурское управление Роспотребнадзора сообщает, что у 95 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (76%), у 29 – в виде пневмонии (23%), у 1 в виде бессимптомной формы (1%).

Темп прироста за последние сутки – 0,5 %, показатель заболеваемости составляет 3362,43 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 26 289 случаев заражения. Всего обследовано на COVID 1 084 388 человек, в том числе за последние сутки – 2 956