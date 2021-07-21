К концу июля строители завершат установку свай опор трансграничной канатной дороги через Амур в Благовещенске

Канатная дорога будет состоять из двух линий, по которым будут перемещаться две кабины Фото: Правительство Амурской области

Объект посетил Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в сопровождении губернатора области Василия Орлова. Будущая канатная дорога соединит российский Благовещенск и китайский город Хэйхэ.

Руководитель строительства «Интэнс инжиниринг» Михаил Санин рассказал, что в настоящее время идут работы по основному этапу бетонирования и армирования плит под терминал. Строители провели бурение, бетонирование и армирование 88 свай на станционной опоре. Сейчас здесь проводятся испытания. На линейной опоре из 64 свай выполнено 60. В течение двух дней будет завершена установка четырех свай. Все работы по сваям на опорах будут закончены в конце июля.

- Разработан котлован для здания терминала канатной дороги, проведено бетонирование. На стройплощадке проводится и монтаж первого 25-ти тонного крана. Параллельно строители приступят к монтажу второго крана, - рассказал Михаил Санин.

Строительство на объекте будет полностью завершено к 2023 году.

Для справки: канатная дорога через реку Амур – первая в мире канатная дорога между городами двух разных стран. Канатная дорога протяженностью 976 метров пройдёт над рекой Амур и свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за несколько минут.

Согласно проекту, канатная дорога будет состоять из двух линий, по которым будут перемещаться две кабины вместимостью до 110 человек. Проект включает в себя канатную дорогу и четырехэтажную терминальную станцию с залами пункта пропуска и торговыми площадями.

Реализует проект Агентство развития проектных инициатив ( входит в Группу компаний «РЕГИОН»).