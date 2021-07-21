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Общество21 июля 2021 7:54

Житель Китая пытался доплыть по Амуру до Благовещенска

Теперь в отношении иностранца проводятся разбирательства
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Мужчина спрыгнул с теплохода и поплыл в сторону России Фото: ТОЛКАЧЁВА Анастасия

Мужчина спрыгнул с теплохода и поплыл в сторону России Фото: ТОЛКАЧЁВА Анастасия

Житель Китая нарушил государственную границу в районе Благовещенска. Мужчина спрыгнул с теплохода и пытался доплыть до российского берега.

О происшествии, случившемся 10 июля, рассказали в пограничном управлении ФСБ России по Амурской области. Китаец спрыгнул в воду во время движения китайского прогулочного судна вверх по течению Амура. Он плыл в сторону российского берега.

Сотрудники Пограничного управления пресекли нарушение. Мужчину вытащили из воды и доставили на берег.

Сейчас в отношении правонарушителя проводится разбирательство. Позже по его результатам будет принято процессуальное решение.