Житель Китая пытался доплыть по Амуру до Благовещенска

Мужчина спрыгнул с теплохода и поплыл в сторону России Фото: ТОЛКАЧЁВА Анастасия

Житель Китая нарушил государственную границу в районе Благовещенска. Мужчина спрыгнул с теплохода и пытался доплыть до российского берега.

О происшествии, случившемся 10 июля, рассказали в пограничном управлении ФСБ России по Амурской области. Китаец спрыгнул в воду во время движения китайского прогулочного судна вверх по течению Амура. Он плыл в сторону российского берега.

Сотрудники Пограничного управления пресекли нарушение. Мужчину вытащили из воды и доставили на берег.

Сейчас в отношении правонарушителя проводится разбирательство. Позже по его результатам будет принято процессуальное решение.