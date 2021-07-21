В Бурейском районе погиб воспитанник детского соцучреждения

Следователи расследуют смерть парня Фото: Татьяна РЯБОВА

Вечером 15 июля 2021 года в траншее на территории Малиновского социально-реабилитационного центра в селе Малиновка Бурейского района было обнаружено тело 19-летнего парня. По данному факту Бурейским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время следователь осмотрел место происшествия, допросил сотрудников администрации центра, назначил необходимые судебные экспертизы. Запланирован и проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств гибели молодого человека.

Расследование уголовного дела продолжается.

ОБНОВЛЕНО 21.07. в 16.47

Прокуратура Бурейского района взяла на контроль расследование уголовного дела.

Происшествие произошло предположительно вечером. Тело молодого человека было обнаружено на территории Малиновского социально-реабилитационного центра в заброшенном коллекторе.

На место происшествия выезжал прокурор Бурейского района Аркадий Сикорский.

В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, установит причины, по которым был обеспечен свободный доступ к заброшенному коллектору, проверит соблюдение законодательства о безопасности на территории учреждения.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.