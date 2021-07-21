На улучшение условий обучения амурских детей в этом году предусмотрено свыше миллиарда рублей

В октябре в школах области состоится исследование качества образования PISA Фото: Правительство Амурской области

Регион стремится к выполнению приоритетной задачи по обеспечению глобальной конкурентоспособности российского образования, которую поставил Президент РФ.

- Повышение качества образования в школах Приамурья – в приоритете. От этого зависит многое: смогут ли дети поступить в желаемые колледжи и университеты, стать грамотными высококвалифицированными специалистами, быть востребованными на рынке труда и успешными в жизни в целом, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. – Одна из составляющих качественного образования – комфортные условия обучения. В рамках мероприятий, направленных на улучшение условий обучения детей, за два последних года из бюджетов разных уровней выделено более 460 миллионов рублей. На текущий год предусмотрено свыше одного миллиарда.

Деньги направлены на проведение ремонтов, приобретение учебного оборудования, обеспечение антитеррористической и противопожарной защищенности объектов образования. Помимо этого, Минобрнауки области предоставляет муниципалитетам субвенции. Они идут на оплату труда педагогов и учебно-вспомогательного персонала, а также материальные затраты, включая приобретение учебников, средств обучения и так далее.

Обновлять материально-техническую базу помогает национальный проект «Образование», который реализуется в регионе с 2019 года. В области работает сеть технопарков «Кванториум-28», центров «IT-куб», «Точка роста», «Доброшкола», центр для выявления и поддержки одаренных детей «Вега», Амурской центр опережающей профессиональной подготовки, создается «Цифровая образовательная среда».

В октябре в школах области по международным стандартам состоится исследование качества образования PISA, которое проводится исключительно на компьютерах и коснется учеников в возрасте от 15 лет трех месяцев до 16 лет двух месяцев.

- В настоящее время в общеобразовательных организациях имеется 13 425 компьютеров, из них четвертая часть приобретена в рамках региональных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда», 232 закуплены в рамках создания условий для сдачи ЕГЭ, – прокомментировала и.о. министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова. – К сентябрю материально-техническая база школ должна быть пополнена современными компьютерами в объеме, достаточном для проведения исследования. Это важно, поскольку его результаты лежат в основе расчета показателя вхождения России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования.

На основании оценочных процедур ежегодно устанавливаются школы с низкими результатами, которым обеспечивается дополнительная поддержка. В Приамурье таких 86.

Как было отмечено, процедуры организованы и для педагогов. Федеральные исследования показывают, что более 40% учителей демонстрируют высокий профессионализм. Другая половина несколько не дотягивает до базового уровня подготовки. Для того, чтобы помочь педагогам ликвидировать свои пробелы, в регионе действует институт развития образования, центры повышения квалификации, БГПУ, педколледж. Важное место занимают муниципальные методические службы. На сегодня они созданы в 17 городах и районах.

Василий Орлов отметил, что озвученная информация носит специфический характер, и рекомендовал ее к рассмотрению на тематических мероприятиях с представителями системы образования разных уровней. Подобное мероприятие для всего педагогического сообщества региона министерство совместно с областным институтом развития образования организует в конце августа.