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Здоровье21 июля 2021 11:11

121 случай коронавируса выявили в Амурской области 21 июля

Общее количество зараженных достигло 26,4 тысяч человек
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Бессимптомной формы течения заболевания не зарегистрировано Фото: Минздрав Амурской области

Бессимптомной формы течения заболевания не зарегистрировано Фото: Минздрав Амурской области

За минувшие сутки в Амурской области выявлено 121 новых случаев COVID-2019. У 97 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (80%), у 24 – в виде пневмонии (20%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 26 410 случаев, показатель заболеваемости составляет 3377,90 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 087 322 человек, в том числе за последние сутки – 2 934.