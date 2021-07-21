121 случай коронавируса выявили в Амурской области 21 июля

Бессимптомной формы течения заболевания не зарегистрировано Фото: Минздрав Амурской области

За минувшие сутки в Амурской области выявлено 121 новых случаев COVID-2019. У 97 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (80%), у 24 – в виде пневмонии (20%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 26 410 случаев, показатель заболеваемости составляет 3377,90 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 087 322 человек, в том числе за последние сутки – 2 934.