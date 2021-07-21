Певец Иван Дорн оценил свою скульптуру, созданную арт-группой Благовещенска

Арт-объект создавался два месяца Фото: https://www.instagram.com/d.o.g._art/

Певец и музыкант Иван Дорн дважды оценил работу амурской арт-группы «Д.О.Г». Ее участники создали по подобию артиста восьмиметровую скульптуру для экологической акции.

Обращение к творческим амурчанам Иван Дорн опубликовал в своём Instagram.

- Чуваки, желаю поскорее избавиться от мусорной свалки! Я лечу к вам фотографироваться и брать автограф. Вы мои герои, - написал музыкант.

Участники «Д.О.Г.» решили полностью соответствовать экологическим принципам и создали скульптуру из материалов, пригодных для вторичной переработки - из деревянного бруса и собранного на свалках гофрокартона. Объект получил название «Осознанный землянин». После экспонирования скульптура даст жизнь другим произведениям искусства - пока материал будет пригоден, из него создадут новые объекты. А после этого сдадут на переработку.

Как объясняет один из создателей арт-объекта, Александр Кантемиров, скульптура является манифестом о человеческом влиянии на окружающую среду.

- Это образ осознанного человека, вышедшего на борьбу с прогрессирующим загрязнением отходами. Идея состоит в следующем: повинуясь внутренней необходимости сделать мир чище, он берет инициативу в свои руки. Но мусора накопилось так много, что герой вскоре устает с ним бороться и присаживается под деревом отдохнуть и подумать о том, как успешно исполнить эту миссию. Точка невозврата еще не пройдена, но уже пугающе близка, - рассказал Александр Кантемиров.

На создание арт-объекта ушло 2 месяца. Он состоит из 180 кв. м картона, 48 погонных метров бруса, 385 стержней термоклея.