Уровень Зеи в районе Благовещенска может повыситься до неблагоприятных отметок

В Благовещенске продолжается обследование пострадавших домов Фото: администрация Благовещенска

По прогнозу Амурского гидрометцентра уровень Зеи в районе Благовещенска в период с 22 по 24 июля может достигнуть 630 см., что на 30 см. превысит отметку «неблагоприятного явления». В зону подтопления частично попадает поселок Зазейский. Спасатели ПСО города Благовещенска проводят подворовой обход с целью оповещения населения. Кроме этого, информирование о возможном подтоплении проводится с использованием муниципальной системы экстренного оповещения через ЕДДС города.

В Благовещенске продолжается обследование пострадавших домов. По результатам работы межведомственной комиссии регионального минстроя и городского управления ЖКХ, 2 дома признаны непригодными для проживания в поселке Зазейский, 4 дома нуждаются в капитальном ремонте в Верхнеблаговещенском.

Кроме этого, продолжается работа по приему и обработке заявлений на выплаты. За весь период ЧС по федеральным выплатам обработаны заявления 137 человек на сумму 5,6 миллиона рублей. По региональным – обработаны заявления на сумму 1,4 миллиона рублей.

Напомним, благовещенцы, подававшие заявления на федеральные и региональные выплаты, могут узнать результаты их рассмотрения по телефону горячей линии ЕДДС: 999-112.