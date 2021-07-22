В Амурской области привито больше 50% от плана

В Приамурье поступило 212356 доз вакцины от коронавируса Фото: архив

Темпы вакцинации в Амурской области сохраняются на хорошем уровне. На сегодняшний день прививки от COVID-19 поставили 50,8 % от планового числа жителей региона, подлежащих вакцинации. Показатель выше среднего по России (46,5%). Активнее, чем в целом по стране, в Приамурье также вакцинируются жители старше 60 лет — в этой категории привито уже 33,2 % от плана (в среднем по РФ – 30,5 %). Полностью завершили вакцинацию, поставив вторую прививку, 34,9 % от плана. Об этом в ходе заседания правительства рассказала и.о. министра здравоохранения области Елена Девяткина.

В Приамурье поступило 212356 доз вакцины от коронавируса. Из них использовано 85,7%. Очередную партию вакцины — около 18 тысяч доз — регион получил на выходных, она уже распределена по медицинским организациям. В ближайшие дни ожидается поступление еще одной партии. В Благовещенске возобновили работу мобильные пункты вакцинации, в том числе на набережной.

- Темпы вакцинации в Приамурье выросли, привито свыше 50 % от плана. Жители области активно пошли в поликлиники и на пункты вакцинация, и основная задача на сегодня – избежать очередей и большого скопления людей. Особенно это касается мобильных пунктов на улице, где горожане ждут своей очереди на жаре, - отметил губернатор Василий Орлов.

Как отметила и.о.министра здравоохранения, данный вопрос уже решен, бригады медиков в мобильном пункте вакцинации на набережной Благовещенска усилены.