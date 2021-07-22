На озере в Амурской области нашли труп мужчины

Тело обнаружили подростки Фото: @blagmedia

В Амурской области нашли труп в воде. Это произошло на озере в селе Новоалександровка Тамбовского района. Тело из воды вытащили отдыхающие.

По информации очевидцев, происшествие случилось сегодня, 22 июля. Плавающее тело обнаружили подростки около 10 часов утра.

В Следственной комитете амурской области подтвердили информацию.

- Местные вытащили из озера тело мужчины 36 лет. Видимых криминальных следов нет, возможно, утонул. Тамбовский следственный отдел проводит проверку, назначено вскрытие, – сообщили в пресс-службе ведомства.