119 случаев коронавируса зарегистрировали за сутки в Амурской области

За сутки обследовали 2 658 жителей Амурской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые факты заражения коронавирусом зафиксировали 22 июля в Амурской области. За сутки вирус подтвердили у 119 жителей региона, сообщает управление Роспотребнадзора по Приамурью.

- У 81 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (68%), у 38 – в виде пневмонии (32%). С нарастающим итогом зарегистрировано 26 529 случаев, - проинформировали в управлении.

Там же рассказали, что за сутки обследовали 2 658 жителей Амурской области. Число обследований с начала пандемии составило уже 1 089 980.

Напомним, ранее в регионе возобновилась вакцинация первым компонентом «Спутника-V» - вакцину вновь завезли в Приамурье. По информации правительства области, к 22 июля прививки поставили 50,8% от числа жителей региона, подлежащих вакцинации. Этот показатель выше среднего по России.