В шести районах Приамурья оборудуют места отдыха и детские площадки по госпрограмме

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В сёлах шести районов Амурской области создадут площадки для досуга и отдыха в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». По этой же программе сейчас ремонтируют Дом культуры в Новоалексеевке. Он готов уже на 80%, работы завершат осенью.

- В этом году с помощью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области» территории для отдыха, спортивные и детские площадки будут созданы в селах шести районов области, - рассказал губернатор Василий Орлов. - На эти цели из бюджетов трёх уровней при софинансировании граждан выделено 39 миллионов рублей.

По словам главы региона, в Доме культуры Ивановского района ремонт не проводился более 40 лет, учреждению он был необходим.

- После обновления учреждения культуры у амурчан появится возможность развивать свои таланты в комфортных условиях, в специально оборудованных для них помещениях. Объект подрядчик должен сдать осенью, - рассказал губернатор.

На ремонт Дома культуры в Ивановском районе направлено более 13 миллионов рублей. По контракту подрядчик должен выполнить ремонт кровли, замену оконных и дверных блоков, систем жизнеобеспечения, ремонт помещений, благоустройство прилегающей территории. На сегодняшний день рабочие перешли к чистовой отделке внутри здания, а также устройству ограждения на прилегающей территории.

Контролируется ход работ посредством специалистов ГКУ Амурской области «Строитель», которые регулярно выезжают на объект, а также камер видеонаблюдения.