В Приамурье произошло жесткое ДТП: один погиб, шестеро пострадали

По факту произошедшего проводится проверка Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Вчера, 22 июля, в Тамбовском районе произошло страшное ДТП. В результате аварии погиб один человек, еще шестеро – получили травмы.

На место аварии выехала оперативная группа пожарной части № 60 села Тамбовка противопожарной службы области. Им сообщение о произошедшем поступило около 20 часов вечера. На дороге между селами Раздольное и Тамбовка Тамбовского района произошло лобовое столкновение двух автомобилей: Жигули и грузовика Mazda Bongo.

По прибытию пожарного подразделения одного из пострадавших из отечественного автомобиля уже увезла скорая помощь. Огнеборцы вытащили еще троих амурчан из Жигулей. Один из мужчин к тому времени был уже мертв, еще двоих пожарные передали врачам скорой помощи.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП. В результате автоаварии погиб молодой человек, 2001 года рождения, травмировано трое граждан 1987 и 2004 г. г. рождения, передвигавшихся на автомобиле отечественного производства.

Также в автоаварии пострадал водитель автомобиля Mazda Bongo, мужчина 1967 года рождения и двое его пассажиров 1973 и 1978 г. г. рождения.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудниками ОМВД России по Тамбовскому району проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.